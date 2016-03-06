بالصور..مدير شرطة النقل يفاجىء "خدمات المترو" ويخرج متسولة من محطة الجامعة

قاد اللواء محمد يوسف، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، جولة مفاجئة بالسكة الحديد والمترو، حيث مر على الخدمات الأمنية المعينة على المحطات، ورافقه فى الجولة مدير إدارة شرطة مترو الانفاق والعميدة نجوى درويش من الشرطة النسائية .

وشدد مساعد وزير الداخلية، على ضرورة تأمين المحطات من الداخل والخارج وتفتيش الحقائب وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى والوقوف على الأرصفة وضبط المخالفات( من الباعة الجائلين والمتسولين - الركوب بدون تذكرة - الركوب بعربات السيدات )، كما وجه الأمن الإدارى المتواجد على اجهزة كشف المعادن (الإكس راى) باليقظة التامة أثناء تفتيش الحقائب.

وأشرف مدير شرطة النقل والمواصلات، على فحص الخدمات الامنية الحقائب وشاشات وكاميرات المراقبة المتواجدة بالمحطات، وأكد على مجموعات العمل الموجودة بالمحطة بحسن معاملة جمهور الركاب.

واستقل مساعد وزير الداخلية، قطار المترو ومر على محطات " الدقى – البحوث – فيصل – محطة جامعة القاهرة" وشاهد احدى السيدات ومعها طفلة على سلم المحطة تتسول من الوافدين على محطة المترو فطلب سرعة إخراجها من المحطة، وأثناء تفقده للخدمات الأمنية حضرت إحدى السيدات، مؤكدة عدم قدرتها على السير أثناء الدخول والخروج من المحطة لتواجد الباعة الجائلين ومركبات التوك توك، فوجه بسرعة إزالة المخالفات، وحث الخدمات الأمنية على حل أى مشكلة فى وقتها لبث روح الطمأنينة لجمهور الركاب.

بالصور.. مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل يفاجئ الخدمات الأمنية بالمترو

>