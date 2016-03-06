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وزير الاتصالات:تخفيض سعر المكالمات بين القاهرة وموسكو لتحفيز السياح الروس

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وزير الاتصالات:تخفيض سعر المكالمات بين القاهرة وموسكو لتحفيز السياح الروس وزير الاتصالات:تخفيض سعر المكالمات بين القاهرة وموسكو لتحفيز السياح الروس
أكد المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أن الوزارة تسعى لتخفيض المكالمات الدولية بين القاهرة وموسكو كحافز للسائح الروسى، لافتاً إلى أنه سيتم إرسال رسائل تليفونية باللغة الروسية لتوضيح الفرص الموجودة فى لهم، وذلك انطلاقاً من دور قطاع الاتصالات فى تحفيز وتنشيط السياحة.

وقال "القاضى" فى حواره مع الإعلامى أسامة كمال، أن وزارة الاتصالات لديها اتجاه استراتيجى لتمكين الشباب لأنه قطاع شاب، وجارى العمل على تمكين الشباب بشكل أكبر فى الهيئات المختلفة والشركات العاملة فى هذا القطاع.

بدوره أكد وزير الاتصالات الروسى نيكولاى نيكيفوروف، أن تخفيض تعريفة المكالمات الدولية بين مصر وروسيا سيشجع المسافرين بين البلدين، مضيفاً: "نحن وزراء محظوظون لقيادتنا صناعة تنموا بسرعة كبيرة ونعيد تشكيل طريقة عملها، ونسعى لأن نفتح السوق الروسية للشركات المصرية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".


>وزير الاتصالات: العاصمة الإدارية ستكون "ذكية" وستعمل بالألياف الضوئية

وزير السياحة: المباحثات مع الجانبين الروسى والبريطانى تسير بشكل جيد

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مصر 365

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