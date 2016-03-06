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معلمة بكفر الشيخ تحرر محضراً لتهديدها بالخطف ومنعها من الظهور فى الإعلام

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معلمة بكفر الشيخ تحرر محضراً لتهديدها بالخطف ومنعها من الظهور فى الإعلام معلمة بكفر الشيخ تحرر محضراً لتهديدها بالخطف ومنعها من الظهور فى الإعلام
تقدم زوج معلمة رياض الأطفال بمركز بيلا كفر الشيخ منى مجدى بعمل محضر رقم960 إدارى قسم شرطة بندر بيلا يثبت واقعة تلقى زوجته تهديدات بالقتل والخطف والتعذيب لها ولأسرتها، إذا حاولت الظهور فى القنوات الفضائية.

وقام نائب المأمور المقدم خالد فتح الله بتحرير المحضر وعرضه على نيابة بيلا، فيما طالب الزوج من النيابة تعيين حراسة له ولأسرته خوفاً على حياتهم وسلامتهم.

جاء ذلك بعد أن تلقت المعلمة اتصال من مراسل أحد البرامج ينسق معها للظهور فى البرنامج.

فيما رفضت معلمة رياض الأطفال منى مجدى للمرة الثانية بيان وكيلة وزارة التعليم بكفر الشيخ الذى أكد فبركة واقعة ضرب أطفال الروضة بمدرسة الشرقاوية للتعليم الأساسى والتابعة لإدارة بيلا، مؤكدة على صحة الفيديو الذى أكد على صحته أيضاً بعض أولياء الأمور، مشيرين إلى أن القاعة التى تم فيها ضرب أطفال الروضة تقع داخل المدرسة.

وقالت منى مجدى "إذا قمنا بايقاف الفيديو على وجوه المعلمات والطلاب ومقارنتها بصورهم الشخصية ستتحقق من صحة الفيديو فى غمضة عين دون الحاجة الى الجدال حول حقيقة لا يمكن تزييفها"، مطالبة بحضور لجنة من وزارة الصحة للكشف على الأطفال جسدياً ونفسياً.

وناشدت المعلمة منى مجدى وزير التعليم حمايتها من القهر والظلم الواقع عليها، لمجرد دفاعها عن أطفال أبرياء.

مدرسة الشرقاية للتعليم الاساسى (1)

مدرسة الشرقاية للتعليم الاساسى (2)

مدرسة الشرقاية للتعليم الاساسى (3)

مدرسة الشرقاية للتعليم الاساسى (4)

تداول فيديو ضرب الأطفال بـ"العصا" بمرحلة الروضة فى إحدى مدارس كفر الشيخ
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مصر 365

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