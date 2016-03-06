مخالفة لأمين مخزن تموين بالإسكندرية لعدم صرف أرز شهر فبراير للبقالين

شنت مديرية التموين بالإسكندرية برئاسة مبارك عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، وأيميل عجبان وكيل المديرية، حملة تفتيشية، أسفرت عن تحرير محضر مخالفة ضد أمين فرع مخزن زيت باكوس قيد برقم 3352 جنح جزئية الرمل أول.

وذلك لعدم الالتزام بتعليمات الصرف للتجار التموينين، لسلعة الأرز المخصصة للنقاط عن شهر فبراير حيث قام بالصرف لعدد6 تجار فقط من عدد35 تاجر، دون توزيع الكمية الواردة للمخزن على التجار بحسب احتياجات كل تاجر طبقا للكشوف المرسلة إليه مسبقا من مكتب تموين الرمل تانى، حيث ورد إلى المخزن 10360 كيلو جرام خلال شهر فبراير.

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