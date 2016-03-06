برج الثور حظك اليوم الأحد 6/3/2016

برج الثور على الصعيد المهنى..

>دوماً كنت تنتظر اللحظة التى تغير فيها وظيفتك التى تشعرك بالملل والروتين، لأخرى أكثر انطلاقاً، فلماذا تنتظر؟ .. افعل ما تحب وابحث عن وظيفة تشعر فيها بالسعادة. برج الثور على الصعيد العاطفى..

>كثيراً ما يحدث سوء تفاهم بين شركاء الحياة، ولكن ما يصلح هذا هو أن تبادر بالحديث والمصارحة، فلا شىء سيتغير إن فضلت الصمت. على الصعيد الصحى..

>وسط جدول أعمالك المزدحم، لا تنسى الاهتمام بصحتك، لأنك بدونها لن تستطيع القيام بأنشطتك المختلفة. توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..

>كونك شخص عقلانى لا يعنى أبداً ألا تستمع للعاطفة، اترك لقلبك المجال، ووازن بينه وبين عقلك، حتى تتحقق لك السعادة.

شبكةعيونالإخبارية

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