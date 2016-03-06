حظك اليوم برج القوس الأحد 6/3/2016

القوس على الصعيد المهني:

>صراع بينك وبينك زميل قديم فى العمل، ينتهى بخسارتك لفرصة لن تعوض مرة ثانية، بسبب جدالك الدائم حول المشكلات الجانبية والمهنية التى لا تنتهى، تدخل فى تفاصيل أنت فى غنى عنها، لكن فضولك يدفعك للحديث مع بعض الأشخاص الذى يحدث وقيعة بينك وبين زملائك فى العمل على الصعيد العاطفي:

>تنتهى أزمتك فى مع بعض المقربين، التى نشبت لأسباب مادية منذ فترة طويلة، وتحاول إصلاح الوضع لتعود الأمور هادئة كما كانت، والاهتمام المتبادل بينك وبين أهلك وأصدقائك يزيد من قوة تحملك للمواقف الصعبة التى تمر بها فى حياتك. برج القوس على الصعيد الصحى:

>تناول المشوربات التى تحتوى على كافيين مثل القهوة والنسكافيه بشكل دائم، يؤثر بشكل سلبى على جهازك العصبى ويقلل من تركيزك، خاصة أن هذه الفترة تتطلب منك مزيد من التركيز وبذل المجهود حتى تصلح ما أفسدته المواقف الغريبة التى أثرت على وضعك فى العمل. توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش فترة عصيبة فى محيط العمل، بسبب المشكلات التى نسبت بينه وبين أحد الزوملاء فى العمل، بفضل طبيعة مولود القوس التى تشجعه نحو الفضول للتعرف على أدق التفاصيل وحفظها، لكن علاقات القوس الأسرية الجيدة تجعله قادراً على تخطى الصعاب فى حياته بسبب الدعم المستمر والأحساس بالاستقرار

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365