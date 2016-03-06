حظك اليوم برج الحمل الأحد 6/3/2016

الحمل على الصعيد المهني:

>زيارة من شخص غريب فى مكان عملك، تغير مسار يومك، وتفتح أمامك مجموعة من الفرص التى ستغير من شكل وضعك لمهنى فى الأيام القادمة، الاستعانة بأراء الآخرين ستجعلك تظهر بشكل متفاعل ومحب للمشورة، ولا يحب التشبث برأيه وذلك سيدعمك كثيراً على الصعيد العاطفى:

>الغيرة إحدى صور الحب، وبطبيعة الحمل الغيور، الذى لا يحب أن يرى أحد غيرته، لكن هناك مواقف تجبرك على إظهار غيرتك، بل والتعبير عن مشارعك بعيداً عن الخجل المعروف عن مولود الحمل، فالمجاهرة بالمشاعر دائماً أجمل وتنمى مشاعر الحب وتقوييها. برج الحمل على الصعيد الصحى:

>تسمع أخبار غير سارة عن حالة أحد الأصدقاء الصحية ، وتحاول أن تتأكد من هذه المعلومات، اكن حقيقة الأمر ستؤلمك كثيراً،وستجعلك تنتبه لحالتك الصحية جيداً، وتتبع عادات غذائية جديدة حتى تتجنب بعض الأعراض المرضية التى من الممكن أن تصيبك. توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش يوم سعيد على مستوى الصعيد المهنى والعاطفى، حيث يلتقى بشخص غريب يقدم له كثير من المساعدات ويمنحه الفرصة لأثبات نفسه فى مجالات متعددى، تغير من وضعه المهنى إلى الأفضل فى الأيام القادمة، ومصارحة الحبيب بالمشاعر الصداقة يقوى من العلاقة ويدعمها، و الاهتمام بالحالة الصحية بعد التعرض لموقف سىء، سيفيد مولود الحمل كثيراً بعد ذلك.

شبكةعيونالإخبارية

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