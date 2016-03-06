حظك اليوم برج الجدى الأحد 6/3/2016

الجدى على الصعيد المهنى:

>الأحاديث الجانبية فى محيط العمل لا تنتهى، والاستماع إلى هذه الأحاديث لن يفيدك فى الفترة القادمة، فالمشكلات لا تأتى إلا من وراء هذه الكلمات، حاول أن تبعد نفسك عن هذه الأجواء لا تفقد ما وصلت له من تميز وريادة ىبعد أن بذلت مجهود كبير فى الأيام السابقة. على الصعيد العاطفى:

>التردد لن يفيدك الآن والمفاضلة بين قرارات القلب والعقل لن تعطى قرارات صحيحة، فأنت من الأشخاص الذين يحاولون عمل توازن دائم بين صوت العقل وصوت القلب، لذلك حاول أن تستخدم حكمتك فى المواقف العاطفية، حتى لا تتصرف بشكل عشوائى وتندم بعد ذلك. برج الجدى على الصعيد الصحى:

>الاستجمام سيكون مطلبك فى الفترة القادمة، والحاجة إلى الأجواء الهادئة واللجوء إلى هواياتك المفضلة مثل القراءاة ومشاهدة الأفلام السينمائية، سيجعلك تدخل فى حالة من حالات صفاء الذهن التى تحاول الوصول لها منذ فترة كبيرة. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>يتوقعل علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعيش يوم متقلب، بحيث تسود أجواء من التوتر و النميمة فى مجال العمل، ولا تحبذ طبيعة مولود الجدى أن تعيش فى مثل هذه الأجواء ولذلك، فالابتعاد فى هذه المواقغف سيكون بالتأكيد غنيمة بكل المقاييس، واللجوء إلى الحياة الهادئة المفعمة بالقراءة والاستجمام سيساعدك كثيراً فى استعادة نقاء الذهن الذى طالما بحثت عنه.

شبكةعيونالإخبارية

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