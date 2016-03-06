برج العقرب حظك اليوم الأحد 6\3\2016

برج العقرب على الصعيد المهنى:



>على الصعيد العاطفى:

العقرب على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>حاول التخلص من الخوف الذى يسيطر عليك فى العمل، أنت تستطيع أن تحقق نجاحات كثيرة لكن إذا وثقت بنفسك، علاقتك تسوء يوم بعد يوم برؤوسائك فى العمل، حاول الفصل بين حياتك الشخصية وبين العمل، فلا ذنب لأحد بما تمر به.>تحلى بالشجاعة واسمح للشخص الذى ستقابله اليوم بالدخول إلى قلبك لينتزع ما تمر به هذه الأيام، حاول الاستفادة القصوى من الفرص التى قد تأتى فى طريقك، مررت بظروف عاطفية سيئة خلال الفترة الماضية، لا تحاول إلقاء اللوم على أحد، أنت من أسأت الاختيار منذ البداية.>هناك ما يدعو للقلق بشأن صحة بعض المسنين فى حياتك، هذا هو الوقت المناسب للجلوس معهم، وبالمثل، تحتاج إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة حول صحة أطفالك، سوف ندرك مدى فعالية النظام الغذائى، وسوف تتخذ الخطوة الأولى نحو تبنى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الصحة العامة على حد سواء لك ولعائلتك.>قد تكون تكسير واحدة من أكبر الصفقات لك شئ مفيد لمصلحتك، ولكن يجب أن يذكر صراحة أهدافك مع شريك حياتك، هذه الفترة غير مستقرة فى حياتك على كافة المستويات، تحلى بالصبر قليلا، فكل شئ سيصبح على ما يرام قريبًا، حاول أن تكتسب صداقات جديدة، أنت فى حاجة إلى ذلك.