برج الدلو حظك اليوم الأحد 6\3\2016

برج الدلو على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

الدلو على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>يتاح لك الكثير من التركيز على القيام باستثمارات والأمور المالية اليوم، تحكم بنفسك، لا تذهب لأى مشروع خاص بالمال اليوم، الوقت مناسب للضغط على رؤوسائك فى العمل لزيادة رواتبك، أفضل لك البقاء واكتساب المزيد من المعرفة فى المؤسسة الحالية.>انضمت النجوم حتى تساعدك على تلبية أحلامك، وسوف تكون هناك مغامرة عاطفية ولكن بحس فكاهى، قد لا يكون صاحب المغامرة العطفية ليس به مواصفات فتى أحلامك بأكملها، لكن سوف يحقق لك الكثير مما تريده، لذلك، حاول أن تعبر عما بداخلك تجاهه بطريقة جيدة.>على الرغم من أنك عادة ما تتمتع بصحة جيدة، إلا أنك اليوم ستعانى من انخفاض القدرة على التحمل الخاص بك، ومع ذلك، فإنك ستعمل بكامل طاقتك، سوف يكون الطقس مشرق ومشمس احترس من أن تدخل فى دوامة البرد هذه الأيام، كن حذرًا اليوم أثناء قيادتك.>حاول أن تحترم مواعيدك، هذا هو أفضل وقت للوفاء بجميع الالتزامات الخاصة بك، سوف تحتاج إلى انضباط وتركيز على إنجاز المهام الخاصة بك وكذلك جرعة صحية من قوة الإرادة، كنت بحاجة لتوجيه الطاقة الخاصة بك لهذا المنصب، والأن أنت توجه طاقتك نحو الاتجاه الصحيح.