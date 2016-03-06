برج الأسد حظك اليوم الأحد 6\3\2016

برج الأسد على الصعيد المهنى:

>قد تتلقى أخبار تريقة خاصة بعملك، أنها إضافة مهمة وجديدة، خاصة أن هذه الفترة تُقدم لك العديد من العروض من الشركات الأخرى، ستأتى لك رسالة هامة بشأن عملك عن طريق البريد، العلاقة بينك وبين زملاؤك فى العمل فى تحسن ملحوظ، حافظ على هذه العلاقة الجيدة. على الصعيد العاطفى:

>إذا لم تكن حذرا، هناك بعض التدخلات ستؤدى إلى خلق اضطرابات خطيرة فى حياتك العاطفية، يجب أن تتعلم أن تثق فى مشاعرك الخاصة وكذلك فى شريك حياتك، ضع تركيزك بأكمله على ما تشعر به وليس ما يقوله الآخرون لك، يجب عليك أيضًا أن تهدئ الأجواء مع شريك حياتك. الأسد على الصعيد الصحى:

>تشعر أنك فى الجزء العلوى من الصحة البدنية وهذا هو أفضل وقت لوضع أهداف جديدة، ستتمتع بنجاح كبير على مستوى الألعاب الرياضية التى تمارسها بحضور عدد من الرياضيين، صحتك النفسية تتحسن أيضًا تشعر بأنك خالِ من الإجهاد، سوف تكون أيضًا مفعم بالحيوية والنشاط هذه الأيام احترس من العدوى. توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>خذ بعض الوقت لتقضيه فى العزلة وتحدد ما تريده حقا من الحياة، لذلك، تحتاج إلى إعادة تقييم أهدافك فى الحياة وكيف تؤثر أفعالك على حياتك الخاصة وكذلك علاقاتك، على الرغم من أنه من الأفضل أن تذهب لقضاء عطلة الاسترخاء بدلا من رحلات الاثارة والمغامرة.

شبكةعيونالإخبارية

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