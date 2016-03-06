حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 6/3/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>تواجه بعض الصعوبات المادية والمهنية، ولكن طموحك كافى بأن يجعلك تتغلب على تلك العقبات، تمر بأيام صعبة عزيزى الجوزاء ولكن الفلك يبشرك بنهايتها قريبًا حيث تحقق أهدافك التى طالما انتظرتها طويلا.>حالة من الهدوء والسلام تمر بها علاقتك مع الشريك حاول الحفاظ على تلك الحالة والتعامل مع ضغوطات الحياة بعقلانية، احذر من التحدث مع الغرباء عن تفاصيل علاقتك حتى لا تدخل فى مشاكل أنت فى غنى عنها.>تهمل صحتك كثيرا هذه الايام نتيجة لانغماسك فى العمل، عليك التوقف عن تناول الأطعمة السريعة والمجمدة التى تسرف فى أكلها هذه الأيام لأنها سوف تعود بنتيجة سلبية ستظهر قريبا على جسدك.>انتَ تحب هذا الوقت من العام، استفد من الجو الجميل وحاول الذهاب فى نزهة قصيرة مع أصدقائك. مشاكل وضغوطات فى العمل تنتهى قريبا وتنطلق نحو تحقيق النجاح.