حظك اليوم برج الحوت الأحد 6/3/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>لقد كنت صبورًا بشكل كبير الفترة الماضية فى عملك، ولكن احذر اليوم من تعرضك لموجه من الغضب والاستياء تؤدى إلى نفاذ صبرك وتصرفك بشكل غير مسئول، حاول السيطرة على أعصابك حتى لا تهدم كل ما بنيته.>لا تنجرف فى علاقة تستنزف طاقتك وتأخذ منك أكثر مما تعطيك، يجب أن تقيم علاقتك الحالية جيدا وتستمع لصوت العقل، وقت مناسب ل، وقت مناسب لإتخاذ قرارات حاسمة من شأنها أن تعود بالأفضل عليك وعلى شريكك.>تعانى من أرق شديد بسبب التوتر المصاحب لعملك هذه الأيام، حاول أن تسيطر على أعصابك فقلة النوم من شأنها أن تؤثر بشكل خطير على صحتك الجسدية وتجعلك تتصرف بعصبية طول الوقت.>تلاحق أهدافك بطاقة هائلة، حاول أن تستمر فى ذلك بوعى وإصرار. اليوم أنت متسق كثيرًا مع ذاتك والوقت مناسب لبداية جديدة، ولكن عليك أيضًا أن تستمع جيدًا إلى نصائح المقربين منك.