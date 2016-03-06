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حظك اليوم برج الحوت الأحد 6/3/2016

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حظك اليوم برج الحوت الأحد 6/3/2016 حظك اليوم برج الحوت الأحد 6/3/2016

على الصعيد المهني:


>لقد كنت صبورًا بشكل كبير الفترة الماضية فى عملك، ولكن احذر اليوم من تعرضك لموجه من الغضب والاستياء تؤدى إلى نفاذ صبرك وتصرفك بشكل غير مسئول، حاول السيطرة على أعصابك حتى لا تهدم كل ما بنيته.

على الصعيد العاطفى:


>لا تنجرف فى علاقة تستنزف طاقتك وتأخذ منك أكثر مما تعطيك، يجب أن تقيم علاقتك الحالية جيدا وتستمع لصوت العقل، وقت مناسب ل، وقت مناسب لإتخاذ قرارات حاسمة من شأنها أن تعود بالأفضل عليك وعلى شريكك.

برج الحوت على الصعيد الصحي:


>تعانى من أرق شديد بسبب التوتر المصاحب لعملك هذه الأيام، حاول أن تسيطر على أعصابك فقلة النوم من شأنها أن تؤثر بشكل خطير على صحتك الجسدية وتجعلك تتصرف بعصبية طول الوقت.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>تلاحق أهدافك بطاقة هائلة، حاول أن تستمر فى ذلك بوعى وإصرار. اليوم أنت متسق كثيرًا مع ذاتك والوقت مناسب لبداية جديدة، ولكن عليك أيضًا أن تستمع جيدًا إلى نصائح المقربين منك.

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مصر 365

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