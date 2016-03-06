برج السرطان حظك اليوم الأحد 6/3/2016

برج السرطان على الصعيد المهنى..

برج السرطان على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>عليك أن تدخر الكثير من الأموال من راتبك الشهرى، حتى تتمكن من الاستقلال وإنشاء مشاريعك الخاصة، لأنك تشعر بضغوط كثيرة فى العمل، وهذا يؤثر سلباً عليك.>عليك أن تبحث عن شريك حياة يفهمك فى المقام الأول، فمرورك بتجربة سيئة لا يعنى أن الجميع بهذه الصورة، لذا عليك أن تبحث عمن يقدرك، وحتماً ستجد.>صحتك الجسدية ستنعكس إيجاباً أو سلباً على باقى جوانب حياتك، لذلك اذهب إلى طبيب لتسير على نظام غذائى جيد.>من الضرورى جداً أن تبحث عن أصدقاء جدد، فهذا من شأنه أن يوسع مداركك، ويفتح لك الكثير من الطرق.