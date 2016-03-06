برج السرطان حظك اليوم الأحد 6/3/2016

برج السرطان على الصعيد المهنى..
>عليك أن تدخر الكثير من الأموال من راتبك الشهرى، حتى تتمكن من الاستقلال وإنشاء مشاريعك الخاصة، لأنك تشعر بضغوط كثيرة فى العمل، وهذا يؤثر سلباً عليك.
برج السرطان على الصعيد العاطفى..
>عليك أن تبحث عن شريك حياة يفهمك فى المقام الأول، فمرورك بتجربة سيئة لا يعنى أن الجميع بهذه الصورة، لذا عليك أن تبحث عمن يقدرك، وحتماً ستجد.
على الصعيد الصحى..
>صحتك الجسدية ستنعكس إيجاباً أو سلباً على باقى جوانب حياتك، لذلك اذهب إلى طبيب لتسير على نظام غذائى جيد.
توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
>من الضرورى جداً أن تبحث عن أصدقاء جدد، فهذا من شأنه أن يوسع مداركك، ويفتح لك الكثير من الطرق.