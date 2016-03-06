حظك اليوم برج العذراء الأحد 6/3/2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج العذراء على الصعيد الصحى:

>تكون قادرًا على التعرف على اشخاص جدد يفيدوك كثيرًا فى مجال عملك، وتنطلق نحو تحقيق أهداف انتظرتها طويلا. وقت مناسب لبدأ المشاريع التجارية الناجحة وربح الأموال فى مجالات مثل البورصة.>يعبر لك أحد الأشخاص عن مشاعره تجاهك قد لا يكون هذا التصريح بشكل مباشر ولكن من خلال ايحاءات بذلك، كن واعيا لمثل هذه الأمور، هناك فرصة كبيرة لتحول علاقة مهمة فى حياتك من صداقة إلى حب.>تعانى من بعض المشاكل الصحية المفاجئة لا تتردد فى استشارة الطبيب عزيزى العذراء حتى لا يتطور الأمر وتندم على ذلك بعد فوات الأوان، أحذر من تناول أى أدوية من تلقاء نفسك بدون استشارة طبيب.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>لديك جدول أعمال ممتلئ هذه الأيام حاول التركيز والسيطرة على الأولويات، من الضرورى جدا ترتيب أهدافك فى تلك الفترة لكى تصل إلى النجاح المطلوب. احذر من بعض الصداقات المزيفة التى قد تعرقل مسيرتك.