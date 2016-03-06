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برج الميزان حظك اليوم الأحد 6/3/2016

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برج الميزان حظك اليوم الأحد 6/3/2016 برج الميزان حظك اليوم الأحد 6/3/2016

برج الميزان على الصعيد المهنى..


>قد تنشأ بعض التوترات بينك وبين زملاءك فى العمل، ولكن حاول أن تحتوى الموقف، وإن شعرت انك أخطأت فلا ينقص الاعتذار منك.

برج الميزان على الصعيد العاطفى..


>العلاقة العاطفية هى التى تجعلك تعطى فى نواحى الحياة المختلفة، فالجانب العاطفى هام للغاية، لذلك احرص على شريك حياتك، ووليه اهتمام أكثر.

على الصعيد الصحى..


>صحتك يجب أن تكون على رأس أولوياتك واهتمامتك، فإن شعرت أنها فى تدهور مستمر، عليك العمل على تحسينها.

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..


>يجب عليك أن تعطى لنفسك الأولوية، فلا تؤثر الآخرين على نفسك بشكل مبالغ فيه، مما يصيبك بالإجهاد فى العلاقات المختلفة.

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مصر 365

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