برج الميزان حظك اليوم الأحد 6/3/2016

برج الميزان على الصعيد المهنى..

>قد تنشأ بعض التوترات بينك وبين زملاءك فى العمل، ولكن حاول أن تحتوى الموقف، وإن شعرت انك أخطأت فلا ينقص الاعتذار منك. برج الميزان على الصعيد العاطفى..

>العلاقة العاطفية هى التى تجعلك تعطى فى نواحى الحياة المختلفة، فالجانب العاطفى هام للغاية، لذلك احرص على شريك حياتك، ووليه اهتمام أكثر. على الصعيد الصحى..

>صحتك يجب أن تكون على رأس أولوياتك واهتمامتك، فإن شعرت أنها فى تدهور مستمر، عليك العمل على تحسينها. توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..

>يجب عليك أن تعطى لنفسك الأولوية، فلا تؤثر الآخرين على نفسك بشكل مبالغ فيه، مما يصيبك بالإجهاد فى العلاقات المختلفة.

شبكةعيونالإخبارية

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