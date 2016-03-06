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حبس سيدة ضبط بحوزتها 15 كيلو بانجو 4 أيام في الأقصر

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حبس سيدة ضبط بحوزتها 15 كيلو بانجو 4 أيام في الأقصر حبس سيدة ضبط بحوزتها 15 كيلو بانجو 4 أيام في الأقصر

أرشيفية

قررت نيابة مركز الأقصر اليوم السبت حبس سيدة ضبط بحوزتها 15 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

كان اللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر قد تلقي إخطارا يفيد بتمكن ضباط قوة نقطة التفتيش الأمنية بالطود من ضبط المدعوة س. ش. ن. 37 سنة ربة منزل ومقيمة الحجيرات – بمحافظة قنا وبحوزتها جوال بداخله كمية من نبات البانجو المخدر تزن نحو “15″  كيلوجرام تقريبًا، ومبلغ مالي قدره “20″ جنيهًا وهاتف محمول.

وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط أقرت بحيازتها للمخدر بقصد الإتجار والهاتف وسيلة للإتصال بعملائها.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي أمرت بحبسها 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

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