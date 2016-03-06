إصابة طالبين في حادث تصادم بالمنيا

أصيب طالبين في حادث تصادم وقوع بين سيارة ملاكي، ودراجة بخارية بطريق شوشة بالمنيا.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطاراً من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين بطريق قرية شوشة.

بالإنتقال والفحص، تبين وقوع التصادم بين السيارة رقم 9348 ق ن ب قيادة محمد ع ا 49 سنة سائق، ومقيم بكوم حمادة بالبحيرة، ودارجة بخارية بدون لوحات معدنية، قيادة أحمد ب ع 35 سنة أمين شرطة “راحة خدمة”، وتبين انه أثناء سير السيارة بطريق شوشة، أصطدمت بها الدراجة النارية من الخلف.

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة ومرافقيه “يوسف م ج 12سنة طالب، وأحمد م ج 10 سنوات طالب، وتراوحت إصابتهما مابين أشتباه مابعد الإرتجاج وكسور وجروح متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين لمستشفي المنيا الجامعي، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6543جنح مركز سمالوط .