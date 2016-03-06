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بالفيديو – نابولي يعود للانتصارات ومطاردة يوفنتوس

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بالفيديو – نابولي يعود للانتصارات ومطاردة يوفنتوس بالفيديو – نابولي يعود للانتصارات ومطاردة يوفنتوس

(إفي): عاد نابولي لعزف نغمة الفوز في الكالتشيو من جديد بعدما حقق فوزا مستحقا أمام ضيفه كييفو فيرونا بثلاثية لواحد مساء اليوم السبت، في إطار الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي.

أقيمت المباراة على ملعب "سان باولو" معقل "الأتزوري".

وكان الضيوف هم البادئون بالتسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية عبر نيكولا ريجوني، قبل أن يعادل الأرجنتيني جونزالو إيجواين النتيجة بعدها بأربع دقائق.

ووضع المدافع الروماني فلاد تشيريتشيش أصحاب الأرض في المقدمة (ق38).

وفي الشوط الثاني، أمن الإسباني خوسيه ماريا كاييخون نقاط المباراة بالهدف الثالث (ق70).

وجاء الهدف الأول من خطأ دفاعي فادح من أصحاب الأرض بعدما قطع ريجوني الكرة من الروماني تشيريتشيش لينفرد بالمرمى ويسدد كرة قوية سكنت شباك الإسباني بيبي رينا.

لكن إيجواين أعاد المباراة لنقطة الصفر بعهدف التعادل بعد تمريرة أرضية رائعة من الجزائري فوزي غلام قابلها المهاجم الأرجنتيني بقدمه في الشباك ليواصل تربعه على عرش الهدافين برصيد 26 هدفا.

وقبل نهاية الشوط، صحح تشيريتشيش خطأه بعدما وضع فريقه في المقدمة برأسية قوية إثر عرضية رائعة من البرازيلي جورجينيو.

وبعد تمريرة أرضية رائعة من البرازيلي ألان ماركيز، وضع كاييخون بصمته في المباراة بالهدف الثالث.

واستعاد نابولي بهذه النتيجة ذاكرة الانتصارات من جديد بعد التعثر في الجولات الثلاث السابقة، خسر مباراة وتعادل في اثنتين، ليرتفع رصيده للنقطة 61 ويتقاسم الصدارة، مع أفضلية فارق الأهداف، مع يوفنتوس، الذي سيحل ضيفا غدا على أتالانتا.

في المقابل، تجمد رصيد كييفو عند 34 نقطة في المركز العاشر.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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