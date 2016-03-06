مدرب المقاولون لـ في الجول: هزيمة الزمالك من الإنتاج تصعب مهمتنا.. ولدينا إصرار على الفوز

يرى محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب أن هزيمة الزمالك من الإنتاج الحربي الجولة الماضية تصعب مواجهته للفريق الأبيض يوم الأحد.

ويحل المقاولون العرب في الجولة 21 للدوري المصري ضيفا على الزمالك مساء الأحد.

وقال عودة لـFilGoal.com يوم السبت: "هزيمة الزمالك من الإنتاج جعلت مواجهتنا صعبة للغاية، لأن الفرق الكبرى مثل الأهلي والزمالك تعمل على ألا تكرر الهزيمة مرتين متتاليتين".

"الزمالك سيعمل على لم الشمل والتخلص من مشاكله قبل مواجهة المقاولون وهذا ما نقلته للاعبين ليكونوا أكثر جدية واستعدادا للمباراة".

وأضاف "نواجه صعوبات أخرى أواجهها منها غياب ثلاثة من اللاعبين الأساسيين وهم إبراهيم عادل مدافع الفريق ومحمد شعبان لاعب الوسط للإيقاف، بجانب إصابة إسلام فؤاد".

وتابع "استقريت على بديل واحد وهو محمد سمير للعب مكان إبراهيم عادل وسيعمل على حسم باقي الأماكن خلال الفترة المقبلة".

وأتم "الحالة المعنوية للاعبيه مرتفعة بعد النتائج الأخيرة التي حققها الفريق في الدوري ولدينا إصرار على الفوز لمواصلة البحث عن الابتعاد عن دائرة الخطورة في جدول المسابقة".

ويحتل المقاولون العرب الترتيب 15 في جدول الدوري برصيد 19 نقطة، ولم يخسر في أخر خمس مباريات إلا مباراة واحدة كانت أمام الإسماعيلي، وحقق الفوز في ثلاثة وتعادل وحيد.