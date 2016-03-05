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"صائب عريقات" يثمن ترشيح "مروان البرغوثى" لنيل جائزة نوبل للسلام

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"صائب عريقات" يثمن ترشيح "مروان البرغوثى" لنيل جائزة نوبل للسلام "صائب عريقات" يثمن ترشيح "مروان البرغوثى" لنيل جائزة نوبل للسلام
ثمن الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ترشيح الأرجنتينى أدلفو بيرز إسكيفيل، الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 1980 المناضل الأسير مروان البرغوثى لجائزة نوبل للسلام للعام 2016.

ودعا عريقات إلى الإفراج الفورى عن القائد مروان و6000 من آسرى الحرية ، وذكر عريقات بمقولة مروان البرغوثى (أول يوم لنهاية الاحتلال هو أول يوم للسلام).

إشادة فلسطينية بترشيح مروان البرغوثى لجائزة نوبل للسلام.. "فتح" تعتبر الترشيح انتصارا للشعب الفلسطينى وتشيد بدور "مانديلا فلسطين" فى الدفاع عن القضية العادلة.. "اسكيفيل": ترشيحى له تضامنا مع الأسرى
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