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عشماوى يلتقى بخمسة شركات استثمارية عاملة فى مجال الطاقة الشمسية

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عشماوى يلتقى بخمسة شركات استثمارية عاملة فى مجال الطاقة الشمسية عشماوى يلتقى بخمسة شركات استثمارية عاملة فى مجال الطاقة الشمسية

محافظ الوادى الجديد

التقى اليوم اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد بمكتبه بالقاهرة بممثلي خمسة شركات استثمارية عاملة فى مجال الطاقة الشمسية بحضور الدكتور محمد السبكى رئيس الهيئة العامة للطاقة الجديدة والمتجددة حيث قام بالرد على كافه الاسئله والاستفسارات الخاصه بالاستثمار فى مجال الطاقة الشمسية حيث تعتزم كل شركه من الشركات الخمسة على إنشاء محطة لتوليد طاقه شمسيه بقدرة 100 ميجا .

وأكد اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد على أن الطلب على الاستثمار فى مجال الطاقة الشمسية بالمحافظة في تزايد مستمر وذلك نظرا لما تتمتع به المحافظة من اعلى نسبه سطوع للشمس طوال العام .

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