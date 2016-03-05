طائرات عراقية تلقي منشورات على مدينتي الفلوجة بالأنبار والموصل بنينوي

ألقت طائرات القوة الجوية العراقية آلاف المنشورات على مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار ومدينة الموصل مركز محافظة نينوى تطالب فيها السكان بالاستعداد لعملية التحرير من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي.

وذكرت خلية الإعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة أن طائرات القوة الجوية ألقت المنشورات على مدينة الفلوجة تطالب المواطنين بالتهيؤ لمرحلة ما بعد “داعش” الإرهابي التي باتت نهايتها قريبة.

كما وجهت المنشورات المواطنين وبشرتهم بنهاية “داعش” في الجانبين الأيمن والأيسر من مدينة الموصل والقيارة وحمام العليل والشورى في نينوي والشرقاط في صلاح الدين.

أ ش أ