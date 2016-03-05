الجبير: على الاسد الرحيل مع بدء المرحلة الانتقالية السياسية

أعلن وزير الخارجية السعودى عادل الجبير السبت من باريس ان على الرئيس السورى بشار الاسد الرحيل فور تشكيل السلطة الانتقالية، معتبرا انه "لا توجد أى امكانية" لان يبقى فى السلطة.

وأضاف الجبير خلال لقاء مع الصحافة فى باريس "أن الأمر بالنسبة إلينا واضح جدا، عليه الرحيل عند بدء عملية الانتقال وليس فى نهايتها".

والهدف من المفاوضات بين النظام السورى والمعارضة والتى من المتوقع ان تستأنف الاسبوع المقبل، هو اطلاق عملية انتقال سياسية تضع حدا للحرب التى تضرب سوريا منذ نحو خمس سنوات. وتقضى خريطة طريق الامم المتحدة بتشكيل هيئة انتقالية بحلول الصيف المقبل وتنظيم انتخابات عامة فى منتصف العام 2017.

وأضاف الجبير "عندما يتم تشكيل الهيئة الانتقالية تنتقل السلطة من الاسد إلى هذه الهيئة ويرحل".

وتابع وزير الخارجية السعودى "بعدها تقوم السلطة الانتقالية بوضع دستور جديد وتعد للانتخابات. البعض يعتبر ان على بشار الاسد ان يبقى حتى موعد الانتخابات، ورأينا ليس كذلك".

وردا على سؤال حول التصريحات الاخيرة للموفد الاممى إلى سوريا ستافان دى ميستورا الذى اعتبر ان على السوريين ان يقرروا مصير الاسد قال الجبير "لا توجد أى امكانية" لان يبقى الاسد رئيسا، مضيفا "لقد قال السوريون كلمتهم عندما حملوا السلاح ضد بشار الاسد وكانوا واضحين جدا : لن يكون رئيسهم".

وبعد أن تطرق إلى تردد المعارضة فى التوجه إلى جنيف لاستئناف المفاوضات قال ان هذه المعارضة "لا تستطيع ان تتوجه إلى المفاوضات بايد فارغة".

وكان رئيس الهيئة العليا للمفاوضات التى تمثل المعارضة رياض حجاب اعلن الجمعة ان الظروف غير ملائمة بعد لاستئناف المفاوضات مشيرا إلى الخروقات لوقف إطلاق النار من قبل النظام.

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