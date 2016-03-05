رئيس اتحاد أصحاب المعاشات:”الفاسدون تربحوا من أموال التأمينات”



> قال رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، البدري فرغلي، إن الاتحاد تقدم بطلب للتظاهر أمام مجلس النواب ، وعندما اعترضت الداخلية على المكان تم تغييره ليكون فى شارع طلعت حرب، وبالفعل وافقت الوزارة، لافتًا إلى أن الداخلية تراجعت سريعًا وقالت أنها لم تقوم بالتصريح لأى مظاهرة .

وأضاف فرغلي خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، اليوم، أن أصحاب المعاشات عددهم كبير جدًا، ولذلك فإنناتقدمنا بطلب تظاهرة تضم 500 شخصًا فقط حرصًا على الصالح العام.

وشدد البدري فرغلى على أن أصحاب المعاشات لن يخرقوا القانون ولن ينزلوا الى الشارع بدون تصريح، مشيرًا إلى أن الفاسدين الذين يدريون أموال التأمينات هم أنفسهم اللذين اعتدوا على هذه الأموال.

وتابع فرغلى أن أصحاب المعاشات يصرفون معاشاتهم من ايرادات التأمينات وأنه لا علاقة لهم بالموازنة العامة، مضيفًا: ” الفساد يدير أموال المعاشات.. ويتربح منها”.