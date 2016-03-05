أخبار عاجلة

أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017 -
مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان -
كأس الكونفدرالية: تصريحات علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري بعد لقاء كمبالا سيتي -
انفجار خط مياه بـ«الشيخ زايد» -
في أحد السعف.. تعلم طريقة عمل الصليب من الجريد - فيديو -
بعد الغارات الأمريكية.. برلماني: نشهد حرب عالمية على أراض عربية -
عضو بـ«صحة البرلمان»: متمسكون بزيادة مخصصات الصحة لـ3% -
«التحرش والاغتصاب» و«أكياس الدم» أزمات نشبت في غياب البرلمان -
«العرابي»: الضربة العسكرية في سوريا أنهت الوفاق الأمريكي الروسي -
«دفاع البرلمان»: الضربات الأمريكية على سوريا «خطوة متسرعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مطالبات بنقل ورش الجلود خارج القاهرة لتلويثها البيئة

Google+ Print
مطالبات بنقل ورش الجلود خارج القاهرة لتلويثها البيئة مطالبات بنقل ورش الجلود خارج القاهرة لتلويثها البيئة


> قال رئيس غرفة صناعة الجلود السابق، يحي زلط، إنه يجب الانصياع لقرار المصرية بنقل ورش الجلود، خارج القاهرة وتطوير تلك الصناعات حتى يمكن تصدير منتجات كاملة، بدلًا من تصدير الجلود فقط “إذ قامت الدولة بجهد كبير في تيسير عملية النقل بين المناطق بإنشاء طرق جديدة”.

وأضاف زلط خلال لقاءٍ له ببرنامج “السوق”، المذاع على شاشة «الغد» ، مع الإعلامي أحمد بشتو، اليوم، أن المشروعات الكبرى دائما ماتواجه في البداية بالرفض، ولكن في النهاية يمتثل الجميع للقرار، ويتم نقل الورش والمصانع إلى المدينة الجديدة، مشيرًا إلى أن صناعة الجلود بالمناطق الحالية يسبب تلوث نهر النيل ويدمر البيئة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف