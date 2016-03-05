مطالبات بنقل ورش الجلود خارج القاهرة لتلويثها البيئة



> قال رئيس غرفة صناعة الجلود السابق، يحي زلط، إنه يجب الانصياع لقرار الحكومة المصرية بنقل ورش الجلود، خارج القاهرة وتطوير تلك الصناعات حتى يمكن تصدير منتجات كاملة، بدلًا من تصدير الجلود فقط “إذ قامت الدولة بجهد كبير في تيسير عملية النقل بين المناطق بإنشاء طرق جديدة”.

وأضاف زلط خلال لقاءٍ له ببرنامج “السوق”، المذاع على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بشتو، اليوم، أن المشروعات الكبرى دائما ماتواجه في البداية بالرفض، ولكن في النهاية يمتثل الجميع للقرار، ويتم نقل الورش والمصانع إلى المدينة الجديدة، مشيرًا إلى أن صناعة الجلود بالمناطق الحالية يسبب تلوث نهر النيل ويدمر البيئة.