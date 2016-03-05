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أحد أقارب المصري المعتقل في أمريكا: اتفاق باخلاء سبيله مقابل التنازل عن حقوقه

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أحد أقارب المصري المعتقل في أمريكا: اتفاق باخلاء سبيله مقابل التنازل عن حقوقه أحد أقارب المصري المعتقل في أمريكا: اتفاق باخلاء سبيله مقابل التنازل عن حقوقه


> نفى محمد صلاح ، زوج شقيقة الطالب المصري عماد السيد المقبوض عليه في الولايات المتحدة ، أن كون له أي توجهات سياسية أو دينية لـ”عماد”، وأن القبض عليه تم بعد تدوين تغريد هاجم خلالها المرشح الأمريكي للرئاسة دونالد وعنصريته.

وأشار صلاح للإعلامي نشأت الديهي، عبر اتصال هاتفي لبرنامج “أول الأسبوع” على قناة دريم إلى وجود اتفاق طرحه الأمن الأمريكي بأن يتنازل عماد عن جميع حقوقه مقابل أن يسافر إلي وعدم ترحيله.

وتابع أن المحامي أبلغهم أن الجهات ألقت القبض عليه بزعم إلغاء الفيزا، قائلا: ” المفروض أن امريكا بلد الحريات، فين حرية الإنسان وحرية الرأي” ، وأشاد بدور القنصلية المصرية، برئاسة القنصل وليد عثمان، في التواصل مع الجهات الأمنية في الولايات المتحدة

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