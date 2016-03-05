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مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: الحزب الجمهوري ظن أن ترامب “أحمق” سيخسر سريعًا

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مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: الحزب الجمهوري ظن أن ترامب “أحمق” سيخسر سريعًا مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: الحزب الجمهوري ظن أن ترامب “أحمق” سيخسر سريعًا

دونالد

أكدت هبة المقدسي ، مديرة مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن ، أن الحزب الجمهوري قلق من التقدم الذي يحرزه المرشح “دونالد ترامب” ، ولفتت إلى أن الحزب وافق على ترشحه في البداية بظن أنه “أحمق” وسيحرق نفسه سريعا ثم يخرج من الانتخابات إلا أنه حقق نحاجات كبيرة

وأضافت خلال اتصال هاتفي لبرنامج “أول الأسبوع” ، مع الإعلامي نشأت الديهي على قناة دريم، أن الكثير من أعضاء الحزب الجمهوري ينتقدون “ترامب” علانية ، وأشارت إلى وجود انقسامات داخل الحزب بشأنه، بالأخص بعد النحاجات في عدد من الولايات الأمريكية.

وقللت من شأن الكيانات العربية والإسلامية الداعمة للمرشحة الديمقراطية “هيلاري كلينون”، والتي تري البعض أنها مدعومة من تنيظم الإخوان المسلمين مؤكدة أنها غير مؤثرة على نسب التصويت، وقالت أن الأصوات العربية تميل إلى الحزب الديمقراطي وإلى كلينتون أمام مرشحها.

 

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