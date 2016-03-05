حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأحد 6 مارس 2016 مع ماغي فرح abraj today

توقعات ماغي فرح



برج الحمل

مهنياً: تتابع بدقة ما يحصل حولك، وتتوصل إلى النتائج وتفرض أسلوبك على الآخرين وتحسم قضية ما بسرعة

عاطفياً: العقبات الكثيرة لن تحول دون تحقيق بعض الرغبات المشتركة مع الحبيب، والانطلاق في حياة عاطفية جديدة لا تشبه إلا نفسها

صحياً: غالباً ما يراودك فكرة التخلص من الوزن الزائد، لكنك إرادتك الضعيفة تحول دون التنفيذ

برج الثور

مهنياً: لا تدع المشاكل تؤثر في أدائك في العمل، عليك أن تتجاوزها بكل هدوء ورويّة، وأن تفكر في خطط واضحة لتحركاتك المستقبلية

عاطفياً: يوم مناسب للحب الرومانسي، تبدو بارعاً وتسمع خبراً جيداً يخص الشريك، فتفرح له وتشاركه سعادته التي تريحه كثيراً

صحياً: لا تقاوم المغريات يوماً وتخضع لها معظم أيام الاسبوع، فكر في وضعك الصحي قليلاً

برج الجوزاء

مهنياً: طموحك يسهل عليك الأمور ويفتح أمامك مجالات كثيرة لجني المال والتقدم الى الامام بسرعة وثبات

عاطفياً: لقاءات رومنسية مع الشريك، لكنك تتخوف من الموضوعات الحساسة معه، اعتقاداً منك أنها قد تزعجه بعض الشيء

صحياً: استفد من الطقس الجميل وانطلق في نزهة على شاطئ البحر أو في أحضان الطبيعة

برج السرطان

مهنياً: يوم جميل بامتياز تكثر فيه الفرص الثمينة على أنواعها من نجاح واحتفالات وانتصارات وتثير دهشة بعض الزملاء ويفرحون لك

عاطفياً: كل ما هو مطلوب منك عدم الوقوع ضحية التسرّع أو الانفعال، فكن رصينًا وانظر إلى سلبيات الحبيب بعدل ولطافة

صحياً: تشاؤمك ببعض ما يحصل معك ينعكس سلباً على وضعك الصحي ويبقيك في قلق دائم

برج الأسد

مهنياً: الحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك وطموحاتك، لا تراوغ ولا تستسلم للخمول، فأنت من أصحاب الهمة الكبيرة والنشاط والحيوية

عاطفياً: قد تكون لدى الحبيب أعذار حقيقية وبالتالي لا يجوز الحكم عليه بالإهمال أو التقصير معك

صحياً: إذا وضعت لنفسك أهدافاً عالية عليك بذل أقصى جهد وطاقة ممكنة لتحقيقها

برج العذراء

مهنياً: ربما تضطر إلى تسوية مشكلة ما تناسيتها أو تجاهلتها، ويصعب عليك التعامل مع المحيط بسبب التناقض الكبير بينك وبينه

عاطفياً: قد تضطر الى تقديم التنازلات أو تجد نفسك محرجاً أمام الشريك بسبب تصرفاتك تجاهه، لكن هذا التنازل يكون في مصلحة العلاقة

صحياً: لا توفر طاقتك الكبيرة في ممارسة الرياضة ولا سيما بعد انقطاع بسبب ظروف العمل

برج الميزان

مهنياً: يوم جيّد للبدء بتحرك يُظهر حسن النيات، يجب أن تتخلّى عن خجلك وكن جريئاً إنما لا تكن وقحاً، واطرح أفكارك من دون أي تردد

عاطفياً: شعور متبادل بينك وبين الشريك في الأمور المصيرية، عندها يكون الحسم مطلوباً في كل المجالات

صحياً: لكل شيء أوانه، وللرياضة أوانها الذي يجب ألا تهمله مهما كثرت عليك الأشغال

برج العقرب

مهنياً: الجهوزية مطلوبة للمرحلة المقبلة، فالضغوط كبيرة والمطلوب مزيد من الدقة والانتباه والحرص على كسب ثقة الزملاء بغية تحقيق التعاون المثمر

عاطفياً: عليك تقييم العلاقة بالشريك بما يتناسب مع طموحاتك، وهذا يساعد من أجل بناء مستقبل أفضل

صحياً: عجلة الأيام تدور بسرعة، فإذا لم تتخذ بعد قراراً ببدء الحمية فأنت الخاسر

برج القوس

مهنياً: تلتبس عليك الأمور الشخصية وتعيش صخباً وتداخلات من قِبل المقرّبين ومحاولة السيطرة على الأوضاع

عاطفياً: تقوم بمحاولات كثيرة لإبراز تفوّقك وجاذبيتك وتأثيرك في الشريك، فتنجح في مسعاك أكثر مما كنت تتوقع

صحياً: لا تبخل على صحتك بذرّة من العطاء، وقم بما عليك بغية المحافظة عليها سليمة

برج الجدي

مهنياً: يوم مناسب ومشجّع للمصالحة أو لإعادة اللُّحمة والروابط التي تقوى لتصبح أكثر متانة وصموداً

عاطفياً: لا تكن كثير الجدال مع الحبيب وتحلَّ بالمرونة واللطافة في تعاملك معه مراعاة لمشاعره

صحياً: بعض الالتهابات في المفاصل تستدعي العلاج سريعاً قبل تفاقم الوضع

برج الدلو

مهنياً: تمرّ بيوم من التناقضات والتفاعلات والتغييرات، قد يطرأ اللامنتظر الذي ينقذك من بعض المآزق

عاطفياً: تعود المودة والحب بينك وبين الشريك بعد فترة من الخلاف سببه تافه وتفاقم بسبب تدخل الآخرين

صحياً: أعصابك المتوترة بعض الشيء تحتاج إلى الراحة والابتعاد عن ضغط العمل

برج الحوت

مهنياً: قد تحظى بنتائج سعيدة وتنعم بأجواء مريحة ومطمئنة، وتحصل على عائدات جيدة مادياً ومهنياً

عاطفياً: تتمالك أعصابك أمام الشريك ولا سيما حين تصدر منه بعض التصرفات الصبيانية، لكنك تستوعب الأمور

صحياً: مهما تعددت المشاغل لإبعادك عن ممارسة الرياضة، حاول إيجاد ولو وقت قليل للقيام بما يفيدك صحياً



ابراج مكتوب



برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

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