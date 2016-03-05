زبدة الفول السودانى مفيدة.. بس الجاهزة بتتعب المعدة.. اعمليها فى البيت

زبدة الفول السودانى من المأكولات التى يعشقها كثير من الناس خاصة الفتيات، حيث ارتبطت فى أذهانهن -بجانب الشيكولاتة- بالسعادة والتخلص من الاكتئاب الذى يصيبهن عقب انفصالهن عن الحبيب.

وأوضح الدكتور محمد يوسف استشارى الأمراض الباطنة أن زبدة الفول السودانى مصدر أساسى ومهم للبروتين والطاقة، وتعد مقويا عاما، لما تحويه من عناصر منشطة للجسم، ولأنها مصدر للسكريات تعد مفيدة لتحسين المزاج وزيادة وزن من يرغب.

وأوضح استشارى الباطنة أن زبدة الفول السودانى مفيدة للمعدة لاحتوائها على أحماض مضادة للتأكسد، محذرًا فى الوقت ذاته من تناول النوعيات الجاهزة والمعلبة من زبدة الفول السودانى، لأنها تسبب الكثير من المشكلات الصحية فاحتوائها على النكهات والمواد الحافظة، يجعلها تضر بالأمعاء وقد تضر بجدار المعدة، ما يصعب على المعدة امتصاص عناصرها وفوائدها.

ونصح الدكتور محمد يوسف بإعداد زبدة الفول السودانى فى المنزل لتركيز فائدتها، وللحصول على كل عناصرها، خاصة إذا كان من يتناولها هم الأطفال للحصول على الطاقة واكتساب الوزن الصحى مشيرًا إلى إمكانية إعدادها بسهولة عن طريق طحن أو جرش الفول السودانى الطازج المحمص للدرجة التى يفصلها أفراد الأسرة، مع إضافة بعض العسل الأبيض النقى حسب الطلب، وبعض الزيت "يفضل زيت الزيتون"، وبعد ذلك يوضع الخليط فى برطمان كالشيكولاتة حتى ينجذب إليه الأطفال.

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