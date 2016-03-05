سمير عثمان يكشف سبب بطاقة مؤمن زكريا عقب المباراة.. ' سلوك غير رياضي '

كشف سمير عثمان حكم مباراة الأهلي ومصر للمقاصة عن سبب إنذار مؤمن زكريا جناح الفريق عقب مواجهة الفريقين بالجولة 21 للدوري المصري التي فاز فيها الأحمر 2-1.

وأشهر عثمان إنذار لمؤمن زكريا بعد صافرة النهاية، ليكون هو البطاقة الثالثة للفريق الأحمر خلال المباراة.

وقال عثمان عبر قناة (أون تي في) عقب اللقاء: "أشهرت البطاقة الصفراء في وجه مؤمن زكريا بسبب اعتراضه بأسلوب غير رياضي".

ولم يفسر عثمان ما فعله مؤمن زكريا لكنه قال ما سيدونه في تقريره بأنه: "سلوك غير رياضي".

لكنه استدرك "لم يقل شيء مسيء أو خارج، فقط اعترض".

وبات في جعبة مؤمن زكريا بطاقتين صفراوتين هذا الموسم بعد إنذاره أمام وادي دجلة في الدقيقة 90.