أخبار عاجلة

أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017 -
مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان -
كأس الكونفدرالية: تصريحات علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري بعد لقاء كمبالا سيتي -
انفجار خط مياه بـ«الشيخ زايد» -
في أحد السعف.. تعلم طريقة عمل الصليب من الجريد - فيديو -
بعد الغارات الأمريكية.. برلماني: نشهد حرب عالمية على أراض عربية -
عضو بـ«صحة البرلمان»: متمسكون بزيادة مخصصات الصحة لـ3% -
«التحرش والاغتصاب» و«أكياس الدم» أزمات نشبت في غياب البرلمان -
«العرابي»: الضربة العسكرية في سوريا أنهت الوفاق الأمريكي الروسي -
«دفاع البرلمان»: الضربات الأمريكية على سوريا «خطوة متسرعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سمير عثمان يكشف سبب بطاقة مؤمن زكريا عقب المباراة.. ' سلوك غير رياضي '

Google+ Print
سمير عثمان يكشف سبب بطاقة مؤمن زكريا عقب المباراة.. ' سلوك غير رياضي ' سمير عثمان يكشف سبب بطاقة مؤمن زكريا عقب المباراة.. ' سلوك غير رياضي '

كشف سمير عثمان حكم مباراة الأهلي ومصر للمقاصة عن سبب إنذار مؤمن زكريا جناح الفريق عقب مواجهة الفريقين بالجولة 21 للدوري المصري التي فاز فيها الأحمر 2-1.

وأشهر عثمان إنذار لمؤمن زكريا بعد صافرة النهاية، ليكون هو البطاقة الثالثة للفريق الأحمر خلال المباراة.

وقال عثمان عبر قناة (أون تي في) عقب اللقاء: "أشهرت البطاقة الصفراء في وجه مؤمن زكريا بسبب اعتراضه بأسلوب غير رياضي".

ولم يفسر عثمان ما فعله مؤمن زكريا لكنه قال ما سيدونه في تقريره بأنه: "سلوك غير رياضي".

لكنه استدرك "لم يقل شيء مسيء أو خارج، فقط اعترض".

وبات في جعبة مؤمن زكريا بطاقتين صفراوتين هذا الموسم بعد إنذاره أمام وادي دجلة في الدقيقة 90.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع