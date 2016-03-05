بعد البطاقة الثالثة.. اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول: عبد الله السعيد لن يغيب أمام الشرطة

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري عدم غياب عبد الله السعيد لاعب وسط الأهلي للإيقاف في لقاء الفريق المقبل بالدوري أمام اتحاد الشرطة والسبب كأس مصر.

الأهلي فاز على مصر للمقاصة بثنائية مقابل هدف في الجولة الـ21 من الدوري المصري في لقاء شهد بطاقة هي الثالثة للسعيد هذا الموسم. (طالع التفاصيل)

وقال عامر حسين لـFilGoal.com: "عبد الله السعيد سيتعرض للإيقاف في مباراة الأهلي بكأس مصر وليس لقاء الدوري".

الأهلي يستعد لمواجهة ديروط في دور الـ32 من كأس مصر وهو اللقاء المقبل والذي سيغيب عنه السعيد.

وأوضح رئيس لجنة المسابقات "اللائحة توضح إيقاف اللاعب في المباراة التالية مباشرة عقب المباراة التي تعرض لها للبطاقة الثالثة".

وأتم في حديثه لـFilGoal.com: "ولذلك عبد الله السعيد سيغيب عن لقاء كأس مصر أمام ديروط ولن يغيب في الدوري".

وسيرحل الأهلي إلى أنجولا لمواجهة ريكرياتيفو في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا قبل أن يعود إلى مصر لمواجهة ديروط في كأس مصر.

وتأجل لقاء الأهلي أمام إنبي لتصبح مواجهة اتحاد الشرطة هي الأولى للفريق عقب لقاء كأس مصر.