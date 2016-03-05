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ميدو: سأحلق رأسي بالكامل ' على 2 ' إذا تُوج ليستر بالدوري الإنجليزي

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ميدو: سأحلق رأسي بالكامل ' على 2 ' إذا تُوج ليستر بالدوري الإنجليزي ميدو: سأحلق رأسي بالكامل ' على 2 ' إذا تُوج ليستر بالدوري الإنجليزي

تحدى أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للزمالك ومحلل قنوات beIN سبورت بأنه سيقوم بحلاقة رأسه بالكامل إذا فاز ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليستر سيتي جدول الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة لأول مرة في تاريخه قبل تسع جولات من نهاية البطولة وبفارق خمس نقاط عن توتنام أقرب منافسيه.

وقال ميدو بعد فوز ليستر على واتفورد 1-0 يوم السبت عبر قناة beIN Sports: "سأحلق رأسي بالكامل على درجة 2 إذا فاز ليستر بالدوري الإنجليزي".

وتحدى أكثر من شخصية إنجليزية أن يفوز ليستر بالدوري الإنجليزي، إذ قال جاري لينكر أسطورة الإنجليزي ومقدم البرامج الشهير أنه سيقدم حلقة بالملابس الداخلية إن تُوج ليستر باللقب.

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