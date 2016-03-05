أب يذبح طفليه ويشنق زوجته ويفر هاربا بالإسماعيلية

ارتكب أب بمحافظة الإسماعيلية جريمة بشعة، حيث قام بشنق زوجته وذبح طفليه، وفر هاربًا، حيث تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الرائد محمد جميل، رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية يفيد بمقتل سيدة وطفليها على يد زوجها.

وتبين أن الزوج شنق زوجته وذبح طفليه أحدهما 4 سنوات والآخر عامين ونصف، وفر هاربًا تاركًا المنزل، وتكثف مباحث الإسماعيلية جهودها لضبط الزوج الهارب.

من جانبها قالت والدة الزوجة الضحية: إن زوج ابنتها اتصل بها وأبلغها حضور دفن ابنتها، وتوجهت إلى البيت، فوجدت ابنتها مشنوقة، وحفيديها مذبوحين، والدماء تغرق الشقة.

وقالت مصادر أمنية، إن السيدة تعرضت للإغماء فور مشاهدتها جثة ابنتها، وتم نقلها إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقى العلاج، وتم إخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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