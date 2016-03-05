صحافة المواطن..بالفيديو..بلطجى بكفر الشيخ يفرض إتاوةعلى المحلات بكلب مفترس

أرسل قارئ فيديو ، يرصد استخدام بلطجى “كلب مفترس” لفرض إتاوات، واستهداف أصحاب المحلات بمدينة دسوق، فى كفر الشيخ، حيث يبرز فيديو تم تسجيله ببواسطة كاميرا مراقبة المحل، قيام أحد الشباب بمهاجمة صاحب محل لبيع الحلوى لتحصيل مبالغ مالية مستخدما كلبه المفترس.>الأمر الذى أدى إلى بث حالة من الرعب والخوف لدى زائرى المحل ورواده خلال تواجدهم داخله، فيما حاول أحد أعضاء المحل الدفاع عن نفسه باستخدام كرسى خشبى ومواجهة الكلب وصاحبه، حتى مغادرته محيط المحل، وسط غياب رجال الشرطة عن وقف الأعمال التى تخالف القانون.

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