لين الحايك بفريق القيصر تفوز بلقب the voice kids فى موسمه الأول

فازت لين الحايك، بفريق القيصر كاظم الساهر، بلقب the voice kids فى موسمه الأول، كأحلى صوت بعد إجماع جمهور العالم العربي وحصلت على منحة دراسية قيمتها 250 ألف ريال سعودى.

وكانت المنافسة على لقب the voice kids بين "لين الحايك" بفريق كاظم، وزين عبيد بفريق نانسى عجرم، ومن فريق تامر حسنى "أمير عمورى".

the voice kids انطلق مع بداية العام الجديد بعد إنتاجه فى 27 بلدًا حول العالم بنفس التوليفة فى الفكرة والمضمون والشكل الذى يظهر به برنامج "the Voice"، ولكن مع اختلاف نسبى فى الشرائح العمرية للمشتركين والمشتركات، ويقدم البرنامج المواهب الناشئة والخامات الصوتية الواعدة، التى تتراوح أعمارها ما بين 7 و14 عاما، والتى يستضيفها البرنامج ويبرزها أمام الجمهور الواسع من المشاهدين، كبارا وصغارا.

- لين الحايك تغنى "أبعاد كنتم" بالعرض الأخير لـthe voice kids

>

- بالفيديو.. ميرنا حنا تغنى "تذكرت ليلى" فى العرض الأخير لـthe voice kids

>

- بالفيديو.. أبطال the voice kids يغنون "إحنا الحياة" ويشعلون حماس اللجنة

>

- بعد قليل.. آخر حلقات الموسم الأول من "the voice kids"

>

- تامر حسنى ينشر صورة يلهو بكرات الثلج مع فريقه فى "the voice kids"

>

- أحمد السيسى: أتمنى فوز جويرية حمدى لامتلاكها قدرات صوتية كبيرة

- بالفيديو.. أمير عمورى يغنى "لزرعلك بستان ورود" فى the voice kids

- بالفيديو.. المصرية جويرية تغنى "الورد البلدى" بعرض the voice kids الأخير

- بالفيديو.. زين عبيد بفريق نانسى عجرم يتأهل لنهائى the voice kids

- بالفيديو.. نانسى عجرم تصطحب فريقها فى the voice kids بجولة ترفيهية بلبنان

- بالفيديو.. غدى بشارة يغنى Brds set free بالعرض الأخير لـthe voice kids

- بالفيديو.. نانسى عجرم تشارك فريقها بغناء معقول الغرام بعرض the voice kids

- بالفيديو.. لين الحايك بفريق القيصر تتأهل لنهائى the voice kids

- بالفيديو.. زين يغنى "كنت بنت 3 سنين" فى العرض الأخير لـthe voice kids

- بالفيديو.. جولة ترفيهية لكاظم الساهر وفريقه بـthe voice kids فى "لبنان"

- بالفيديو.. كاظم الساهر يشارك فريقه بالعرض المباشر لـthe voice kids

- لين الحايك تغنى "أبعاد كنتم" بالعرض الأخير لـthe voice kids

>