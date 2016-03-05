ميدو: سأحلق رأسي بالكامل ' على 2 ' إذا تُوج ليستر بالدوري الإنجليزي

نجح الأهلي في الانتقام من مصر للمقاصة بعد الهزيمة في الدور الأول 1-0 بعد أن رد الدين وانتصر 2-1 في أولى مباريات المدير الفني الهولندي مارتن يول.

رمضان صبحي سجل الهدف الأول للأهلي تحت قيادة مارتن يول في الشوط الأول. قبل أن يتعادل محمد جابر في الدقيقة 60.

وسجل البديل عمرو جمال هدف الفوز للأهلي في المباراة. ليرفع الفريق رصيده إلى النقطة 47 محلقا في صدارة الدوري بفارق 9 نقاط عن الزمالك مع مباراة متأخرة للأخير.

وحقق الهولندي مارتن يول انتصاره الأول مع الأهلي في أولى مبارياته.

البداية

فضل مارتن يول الدخول بنفس خطة عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" أمام بتروجيت.

التغيير الوحيد كان في قلب الدفاع. رامي ربيعة يعود من جديد للمشاركة بجانب أحمد حجازي بدلا من سعد سمير.

واعتمد مارتن يول على نفس التشكيل وبدأ الأهلي قويا وسريعا في الشوط الأول.

فرص بالجملة

وأهدر الأهلي ثلاث فرص محقق عن طريق ماليك إيفونا ومؤمن زكريا.

فرصة مؤمن هي الثاني التي يفشل اللاعب في تحويلها في بداية اللقاء بعد فرصته أمام بتروجيت.

أولى فرص المقاصة جاءت من خطأ أحمد فتحي. تسديدة صاروخية من عبد اللطيف أبو بكر يتألق أمامها أحمد عادل عبد المنعم.

هدف رائع

وقبل نهاية الشوط الأول بـ5 دقائق نجح رمضان صبحي في تسجيل أولى أهداف الأهلي في ولاية مارتن يول.

لعبة رائعة بين عبد الله السعيد ورمضان يترجمها الأخير بهدف أول للأهلي.

وتأتي مساهمة عبد الله السعيد في أولى أهداف الأهلي تحت قيادة يول، بالتخصص هذا الموسم.

عبد الله السعيد سجل أول أهداف الأهلي تحت قيادة عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" في لقاء السوبر أمام الزمالك.

في الدوري، سجل عبد الله السعيد في مرمى طلائع الجيش ليكتب أول أهداف الأهلي تحت ولاية جوزيه بيسيرو.

ثم عاد "زيزو" من جديد وعاد السعيد للتسجيل في الولاية الجديدة للمدرب. الأهلي يفوز على الإسماعيلي 1-0 بهدف عبد الله السعيد.

وفي أولى مباريات مارتن يول، عبد الله السعيد يصنع أول أهداف الأهلي عن طريق رمضان صبحي.

خطأ قاتل = ارتباك

في الشوط الثاني بدأ المقاصة بشكل أقوى مع اعتماد الأهلي على المرتدات مستغلا سرعات رمضان وتمريرات غالي والسعيد.

وبعد مرور ساعة من اللعب استغل محمد جابر لاعب وسط المقاصة خطأ قاتل من الثنائي أحمد عادل عبد المنعم وأحمد حجازي ليهز شباك الأهلي.

حجازي أعاد الكرة إلى أحمد عادل الذي كان بعيدا عن مرماه ليجد محمد جابر نفسه أمام المرمى ويهز شباك الأهلي.

بعدها خرج حسام عاشور للإصابة وشارك محمد هاني. لتتحول خطة اللعب ويجاور أحمد فتحي، حسام غالي في خط الوسط ويلعب هاني كظهير أيمن.

وارتبك الأهلي بعد الهدف الغريب وكاد المقاصة أن يخطف الهدف الثاني.

الانتصار

وتدخل مارتن يول للمرة الثانية فخرج ماليك إيفونا وشارك عمرو جمال بدلا منه في الدقيقة 66.

وكاد عمرو جمال أن يسجل من أول لمسة ولكن تسديدته ضعيفة.

ومن هجمة مرتدة رائعة بدأها حسام غالي ثم رمضان صبحي وعبد الله السعيد، سجل عمرو جمال هدف انتصار الأهلي في الدقيقة 76.

عمرو جمال استغل تمريرة رائعة من عبد الله السعيد والذي انفرد في البداية بفضل تمريرة رمضان صبحي بعد لمسة حسام غالي. ليكتب ثالث أهدافه هذا الموسم.

ويعد هدفه في شباك المقاصة هو الثالث له هذا الموسم. عمرو جمال سجل في مرمى إنبي والزمالك والآن مصر للمقاصة.

وأهدر الأهلي بعد هدف عمرو جمال أكثر من فرصة محققة قبل أن يطلق الحكم صافرته معلنا عن الانتصار الأول لمارتن يول.