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تأجيل محاكمة 332 إخوانيا متهمين فى أحداث عنف بالمنيا لـ12 مارس

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تأجيل محاكمة 332 إخوانيا متهمين فى أحداث عنف بالمنيا لـ12 مارس تأجيل محاكمة 332 إخوانيا متهمين فى أحداث عنف بالمنيا لـ12 مارس
أجلت محكمة أسيوط العسكرية اليوم محاكمة 332 متهمًا من عناصر الإخوان متهمين فى أحداث عنف بمراكز ملوى وديرمواس، وبنى مزار والخاصة باقتحام محكمة ملوى والسجل المدنى ومكتب البريد بديرمواس، وتكوين خلية لتفجير محولات كهرباء بمركز بنى مزار إلى جلسة 12 مارس الجارى لمواصلة الاستماع إلى شهود الإثبات والمرافعة.

ونظرت المحكمة 4 قضايا، الأولى تتعلق بأعمال عنف باقتحام وحرق مكتب البريد بمدينة دير مواس والمتهم فيها 54 متهمًا بينهم 7 محبوسين، وفى القضية الثانية تتعلق بأعمال عنف واقتحام محكمة ملوى، والمتهم فيها 185 متهمًا من أنصار مرسى بينهم 17 متهمًا محبوسين.

أما فى القضية الثالثة تتعلق بتعطيل حركة المواصلات وقطع السكة الحديد بمركز بنى مزار العام الماضى وتفجير محول كهرباء والتى تأجلت للمرافعة لذات التاريخ السابق ذكره، والمتهم فيها 17 متهمًا بينهم 9 متهمين محبوسين على ذمة القضية.

أما فى القضية الرابعة فقد نظرت المحكمة محاكمة المتهمين باقتحام السجل المدنى بمركز دير مواس والمتهم فيها 86 متهمًا واستمعت المحكمة إلى أقوال بعض المتهمين، وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا فيما بينهم على اقتحام والتعدى على منشآت عامة وحكومية، والانضمام إلى جماعة محظورة، والتحريض على العنف وإثارة الشغب .


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