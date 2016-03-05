إزالة حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بمدينة السرو بدمياط

نفذت الوحدة المحلية بمدينة السرو بمحافظة دمياط حملة لمواجهة حالات التعدى على الأرض الزراعية بعزبة جلال بمساحة 600 م2.

وتم التعامل مع الحالات فور حدوثها باستخدام معدات الوحدة المحلية بالسرو، وذلك ضمن إطار حملات الإزالة المشددة التى وجهها الدكتور المحافظ لإزالة كل أنواع التعديات سواء بالردم أو التبوير أو التشوين أو التعدى بالبناء على الأرض الزراعية والإزالة الفورية فى المهد.

- الوحدة المحلية بدمياط توقف تعديات على 2000م أراض زراعية