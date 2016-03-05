ضبط عامل بتهمة الاتجار فى الأسلحة النارية وبحوزته 3 بنادق آلية بقنا

تمكنت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة قنا من ضبط عامل بتهمة الاتجار فى الأسلحة النارية وبحوزته عدد من الأسلحة قبل بيعها لعملائه.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا إخطارًا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط خيرى.م.ق 46 سنة عامل بعد ورود معلومات عن قيامه بالاتجار فى الأسلحة النارية بعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته 3 قطع بنادق آلية قبل بيعها لعملائه بقنا.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المتهم والمضبوطات.

- إخماد حريق قرب مبنى الأمن الوطنى القديم فى قنا

>