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ضبط عاملين بحوزتهما بندقية آلية وبحوزتهما 1200 قرصا مخدرا بقنا

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ضبط عاملين بحوزتهما بندقية آلية وبحوزتهما 1200 قرصا مخدرا بقنا ضبط عاملين بحوزتهما بندقية آلية وبحوزتهما 1200 قرصا مخدرا بقنا
تمكنت قوة أمنية بمركز شرطة قنا من ضبط عاملين بحوزتهما سلاحا غير مرخص وأقراص مخدرة بقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا قبل ترويجها على عملائهما.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط أشرف ع ش 20 سنه وطارق م ح ا 27 سنة عاملين بالأجر بعد العثور بحوزتهما بندقية آلية وذخيرة وكمية من الأقراص المخدرة بلغت 1200 قرص مخدر قبل ترويجها على عملائهما.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المتهم والمضبوطات


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