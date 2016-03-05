مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين فى حادثين بالسويس

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون فى حادثى انقلاب سيارتي نقل بطرق القطامية والعين السخنة، وتم نقل المتوفى إلى مشرحة السويس، والمصابين إلى مستشفى السويس العام.

كان اللواء مجدى عبد العال، مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا بانقلاب سيارتى نقل واحدة بطريق القطامية – العين السخنة وتسبب الحادث فى وفاة السائق ويدعى مجدى حسن أحمد حلبى 75 عامًا.

كما تعرضت سيارة نصف نقل أخرى للانقلاب بطريق السويس- العين السخنة وتسبب الحادث في مصرع السائق ويدعى عبد الرحمن عبد الله محمد فضل 24 عامًا، كما أصيب 7 آخرون من العمال كانوا فى طريقهم للعمل فى الإنشاءات بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة.

وأكد مصدر طبى، أنه تم نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى السويس العام وجار علاج المصابين، تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة عتاقة بالسويس وجارٍ التحقيق بالنيابة العامة بالسويس.

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