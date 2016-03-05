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وفاة معتمرة مصرية قبل هبوط طائرة جدة بالمطار

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وفاة معتمرة مصرية قبل هبوط طائرة جدة بالمطار وفاة معتمرة مصرية قبل هبوط طائرة جدة بالمطار
توفيت معتمرة مصرية، اليوم السبت، على طائرة للطيران القادمة من جدة بعد إصابتها بهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب، وتم نقل الجثمان للمستشفى عقب هبوط الطائرة بمطار القاهرة لإعداده للدفن.

صرحت مصادر طبية بمطار القاهرة أن برج المراقبة بالمطار تلقى إشارة من قائد رحلة مصر للطيران رقم 672 والقادمة من جدة، يطلب ضرورة تواجد طبيب وسيارة إسعاف.

وتوجه طبيب الحجر الصحى وسيارة إسعاف إلى موقع هبوط الطائرة، وتبين وفاة المعتمرة ٥٩ عاما من دمياط، متأثرة بإصابتها بهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب، وفشلت محاولات إسعافها على الطائرة بمساعدة طبيبين من الركاب، وتم نقل جثمان المتوفاة بصحبة زوجها داخل سيارة الإسعاف إلى مستشفى هليوبوليس لإعداده للدفن.


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