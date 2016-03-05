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مدرب حراس الأهلي لـ في الجول: إشادة يول بأحمد عادل أكبر تقدير لمستواه

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مدرب حراس الأهلي لـ في الجول: إشادة يول بأحمد عادل أكبر تقدير لمستواه مدرب حراس الأهلي لـ في الجول: إشادة يول بأحمد عادل أكبر تقدير لمستواه

يرى طارق سليمان مدرب حراس الأهلي أن إشادة مارتن يول المدير الفني للفريق بمستوى أحمد عادل عبد المنعم حارس الفريق أمام مصر للمقاصة عقب انتهاء المباراة أكبر تقدير للحارس.

وفاز الأهلي 2-1 واهتزت شباك عادل عبد المنعم بهدف نتيجة سوء تفاهم بينه مع أحمد حجازي مدافع الفريق.

وقال سليمان لـFilGoal.com يوم السبت: "مارتن يول ذهب خصيصا لأحمد عادل عقب المباراة وأشاد بمستواه الذي ظهر عليه في المباراة".

وأضاف "هذا أكبر تقدير للاعب وفي صالحه ودليل على أن الهولندي سعيد بأداء أحمد عادل".

وتابع "الحارس تعامل مع كرتين في المباراة بواقع واحدة في كل شوط بشكل سليم للغاية".

ويحرس عادل مرمى الأهلي في غياب شريف إكرامي للإصابة أمام غزل المحلة مما أدى لغيابه عن مواجهات المصري وبتروجيت ومصر للمقاصة.

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