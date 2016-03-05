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محافظ كفر الشيخ يلتقى شباب المحافظة..ويؤكد:أنتم قادة الغد وأمل مصر بالمستقبل

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محافظ كفر الشيخ يلتقى شباب المحافظة..ويؤكد:أنتم قادة الغد وأمل مصر بالمستقبل محافظ كفر الشيخ يلتقى شباب المحافظة..ويؤكد:أنتم قادة الغد وأمل مصر بالمستقبل
التقى اللواء السيد نصر ، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، بديوان عام المحافظة، عددا من شباب المحافظة فى إطار سياسة المحافظة للتواصل مع المواطنين وخاصة الشباب، بحضور المهندس مجدى عطا الله السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وقال محافظ كفرالشيخ ، مخاطبا الشباب إننا نحتاج إلى أفكاركم ومقترحاتكم التى تنتهج الفكر التنويرى والابتكارى فى الحياة لحل العديد من المشاكل، ونحتاج إلى التكاتف للصالح العام، مضيفاً أن الفترة القادمة تحمل الخير بحبكم لبلدكم ولن أعمل إلا لصالحكم ولأبنائكم.

واستمع محافظ كفرالشيخ ، إلى العديد من المشاكل وأفكار ومقترحات الشباب، مضيفاً أنه سيكون هناك لقاء مستمر للتواصل مع الشباب ، وكان من هذه المقترحات وطلبات الشباب ، فتح شارع مركز شرطة دسوق يسبقه تركيب كاميرات مراقبة بالشارع ، وتحسين الخدمة الطبية بدسوق ، وإدراج مركز شباب سيدى غازى الجديد فى الخطة القادمة ، وتعميم خدمة الصرف الصحى بمدينة سيدى غازى ، والمطالبة بآليات وضوابط جديدة لمنع تسرب الأسمدة الزراعية إلى السوق السوداء ، وتغطية ترعة كوم الحجر بالحامول ، وتشديد الرقابة على تعريفة سيارات الأجرة خط الحامول – كفرالشيخ ، وإدراج مدرسة المعتز الابتدائية بالحامول بخطة الأبنية التعليمية ، وطلبات الشباب بفتح مجمعات للسلع الاستهلاكية ، وتوصيل الغاز الطبيعى لحى ميت علوان بمدينة كفرالشيخ ، بالإضافة إلى تركيب خط مياه جديد لحى ميت علوان ، وتشغيل مصنع ألبان سخا بمدينة كفرالشيخ، وتهالك أعمدة الإنارة وأعمال تكسية طريق سد خميس أبو غنيمة بسيدى سالم، كما استمع المحافظ إلى مجموعة من تساؤلات وطلبات الشباب المشاركين باللقاء.

كما استمع محافظ كفرالشيخ ، لمبادرات الشباب منها مبادرة رعاية الأيتام ، ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة ، ورعاية أطفال بلا مأوى ، وتأهيل الشباب لسوق العمل ، وتمكين المرأة .

وفى سياق متصل أوضح محافظ كفرالشيخ ، أنه سيتم إعلان محافظة كفرالشيخ خالية من فيروس "سى" بنهاية عام 2016 م ، وشهدت الحملة خلال عملها بمراكز الرياض والحامول وكفرالشيخ إقبالا غير مسبوق ، وتواصل عملها غدًا الأحد وهو اليوم الأخير بالمرحلة الأولى من الحملة بمركز ومدينة كفرالشيخ ، بأرض المعارض أمام مديرية التربية والتعليم.

وأضاف المحافظ أن الحملة تداوم عملها من مركز ومدينة مطوبس بداية من الثلاثاء القادم 8 مارس وحتى 22 من نفس الشهر ، وتواصل عملها حتى نصل إلى أبعد قرية على مستوى المحافظة ، لافتا إلى أن عمل الحملة يتم وفق جدول زمنى محدد، وعمل حملة التوعية اللازمة لتعظيم دور الوقاية وصرف العلاج بالمجان ، لافتا إلى أنه تم القضاء على طابور الانتظار بالتعاون مع صندق تحيا ، داعيا الشباب للمساعدة فى نشر حملة مكافحة فيروس سى بين أبناء المحافظة .

وفى نهاية اللقاء خاطب محافظ كفرالشيخ الشباب ؛ قائلاً إننا يجب أن نراهن على المستقبل بكم ، وأنتم يجب أن تشغلوا كل أوقاتكم بالعمل ، فعندما نعطى فرصة للشباب يجب أن ينظروا إليها بعين الاعتبار ، ويجب عليهم ألا يضيعوها ، فهم لديهم الحلم والطموح ، ونحن نثق فى قدراتهم ونثمن جهودهم ، فهم قيادات الغد ، وأمل مصر فى المستقبل .

محافظ كفر الشيخ يلتقى شباب المحافظة (1)

محافظ كفر الشيخ يلتقى شباب المحافظة (2)

محافظ كفر الشيخ يلتقى شباب المحافظة (3)

محافظ كفر الشيخ يلتقى شباب المحافظة (4)

محافظ كفر الشيخ يلتقى شباب المحافظة (5)


>- بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يناقش 74 شكوى باللقاء الأسبوعى للمواطنين
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