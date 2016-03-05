وكالة الأنباء الليبية: نقل جرحى الجيش الليبى للعلاج فى مصر

غادرت طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية مطار الأبرق، على متنها عدد من الجرحى الجيش الوطنى الليبى متوجهة إلى مصر لتلقى العلاج.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن الرحلة تأتى فى إطار الجهود التى تقوم بها إدارة شئون علاج جرحى الحرب التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية لتوفير الرعاية الصحية والطبية للجرحى الجيش.

كما غادرت طائرة أخرى تابعة للخطوط الجوية الليبية الخميس الماضى مطار الأبرق على متنها عدد من الجرحى الجيش الوطنى الليبى متجهة إلى جمهورية تونس؛ لتلقى العلاج جراء الحرب الذى تخوضها قوات المسلحة ضد الجماعات الإرهابية فى مدينة بنغازى.

وتجدر الإشارة إلى أن أولى الرحلات نقل الجرحى الجيش كانت فى 17 سبتمبر الماضى، فتم نقل قرابة 130 جريحاً إلى دولة تركيا لتلقى العلاج، والثانية كانت فى 26 نوفمبر بمغادرة قرابة 42 جريحاً إلى دولتى مصر وتونس، والثالثة كانت فى 25 فبراير الماضى، بنقل عدد من الجرحى إلى جمهورية تونس.

>وأعلن المكتب الإعلامى للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية تحرير الحى الجامعى والسيطرة على معسكر 17 فبراير بالكامل، وفيما تتقدم القوات المسلحة الليبية والشباب المساند لها لدك آخر معاقل الإرهاب فى القوارشة والصابرى وغيرها، فى الوقت الذى شن فيه اليوم سلاح الجو الليبى عدة غارات على معاقل الجماعات الإرهابية.

قائد الجيش الليبى: لابد من الاستمرار فى ضرب معاقل الإرهاب