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وزير خارجية حكومة طرابلس: لن نقبل مطلقا أى تدخل عسكرى فى ليبيا

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وزير خارجية حكومة طرابلس: لن نقبل مطلقا أى تدخل عسكرى فى ليبيا وزير خارجية حكومة طرابلس: لن نقبل مطلقا أى تدخل عسكرى فى ليبيا

قال وزير الخارجية بحكومة طرابلس على أبوزعكوك ، إن "حكومته لا تقبل مطلقا أى تدخل عسكرى فى ليبيا وتحت أى حجة أو ذريعة" .

وأكد أبوزعكوك ، فى تصريحات متلفزة اليوم السبت - أنه لم يصرّح لوسائل إعلام إيطالية بخصوص دور إيطالى فى قيادة عمليات القوات الدولية ضد من ينسبون أنفسهم لما يسمى تنظيم الدولة فى ليبيا.

وأضاف وزير الخارجية أنه لم يدع إيطاليا لقيادة تلك العمليات ، قائلا : "نحن قادرون على محاربة تلك المجموعات وإذا أرادوا مساعدتنا فعليهم التنسيق معنا مسبقا ونحن لا نريد أى قوات أجنبية على أرضنا".

يشار إلى أن وكالة آكى الإيطالية نقلت عن أبوزعكوك قوله ، فى مقابلة مع صحيفة كوريرى ديلا سيرا ، إنه "أمر جيد بالنسبة لنا أن تتولى إيطاليا دور قيادة عمليات القوات الدولية فى الحرب ضد قوات "تنظيم الدولة" فى ليبيا" ـ بحسب قول الصحيفة .
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