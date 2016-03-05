محافظ الإسماعيلية ونواب البرلمان يتفقدون مشروع قرية الأمل شرق قناة السويس

تفقد اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، الإجراءات التنفيذية لوضع اللمسات الأخيرة والتشطيبات النهائية لمشروع مجمع صوامع الغلال بالقنطرة شرق، والمقام على مساحة إجمالية قدرها 20 ألف متر مربع ويشمل 12 صومعة لتحزين الغلال وتصل جملة الطاقة التخزينية لها إلى 60 ألف طن كما تصل جملة التكلفة الإنشائية للمشروع إلى 120 مليون جنيه وذلك ضمن المشروع القومى الذى تنفذه وزارة التموين والتجارة الداخلية ويشمل إنشاء عدد 25 صومعة مجمعة بطاقة تخزينية إجمالية قدرها 1.5 مليون طن.

ورافق المحافظ فى جولته كل من الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء والدكتور حاتم البلك رئيس الجامعة والنائب أشرف عمارة عضو مجلس النواب، والنواب عصام منسى وأحمد بدران وآمال رزق الله والعقيد النميرى محمد فتحى المستشار العسكرى للمحافظة وحسن الجاويش وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية والمهندس عبد الله الزغبى رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال تفقد المحافظ للمشروع استمع لشرح تفصيلى لمكونات المشروع والذى أوضح أن مدة تنفيذ المشروع بالكامل لم تتجاوز أكثر من عام واحد فقط وأنه من المنتظر بدء التشغيل التجريبى ويتم الافتتاح الرسمى للمشروع كاملا خلال الأيام القليلة المقبلة.

>وأشاد المحافظ ومرافقوه بنسب التنفيذ بالمشروع الذى يعد إضافة جديدة للمشروعات التنموية على أرض الإسماعيلية بصفة عامة والقنطرة شرق كجزء من تنمية أرض سيناء العزيزة.

كما قام المحافظ ومرافقوه من القيادات والنواب بزيارة وتفقد مشروع "قرية الأمل" الجديدة لشباب الخريجين وصغار المزارعين بنطاق مركز ومدينة القنطرة شرق والتى تقع على بعد 15 كيلو مترًا من قناة السويس، والتى يجرى وضع اللمسات النهائية لها لتكون باكورة ونموذجا لقرى المشروع القومى لاستصلاح الـ 1.5 مليون فدان الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتم البدء فى تسليم القرية للمنتفعين وبلغ عدد من تسلموا منازلهم وقطع الأراضى المخصصة لهم نحو 150 منتفعا.

وتشمل قرية الأمل 250 قطعة أرض موزعة بواقع (217 للخريجين و20 قطعة لصغار المزارعين و13 قطعة لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك من إجمالى 500 قطعة ويخصص لكل منهم قطعة أرض بمساحة خمسة أفدنة ومنزل ريفى من اجمالى عدد 530 منزل تم بناؤها وتشيدها وتزويدها بكافة المرافق والخدمات الأساسية بالإضافة إلى نقطة شرطة ومجمع للخدمات ومدرسة وسوق تجارى ووحدة صحية، كما تضم القرية عدد 514 صوبة زراعية و68 بيتا زراعيا مزودة بشبكة رى حديثة على أحدث وسائل تكنولوجيا الزراعة والرى.

وعلى جانب آخر وخلال زيارة المحافظ ومرافقيه من القيادات لمركز ومدينة القنطرة شرق تم زيارة وتفقد مقر ومنشآت فرع جامعة سيناء بالقنطرة شرق وعقد لقاء موسع مع الطلاب والطالبات الدارسين بالجامعة وعرض فيلمًا مصورًا يتضمن تفاصيل إنجازات الجامعة على أرض القنطرة شرق كأحد الصروح العلمية المتميزة التى ساهمت فى خدمة التنمية والمجتمع بقطاع القنطرة شرق.

وكان محافظ الإسماعيلية استقبل بمكتبه بمقر ديوان المحافظة اليوم السبت كل من الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء والدكتور حاتم البلك رئيس الجامعة فى حضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والدكتور طارق راشد رحمى ناب رئيس الجامعة والعميد محمد أبو السعود رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى وبديع أبو على عضو مجلس إدارة النادى ونواب مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ثم قاموا بزيارة ميدانية للقنطرة شرق لتفقد المشروعات التنموية والخدمية الجديدة.

وخلال الزيارة تم تبادل الدروع والتى شملت إهداء درع جامعة سيناء إلى المحافظ وأعضاء مجلس النواب وإهداء درع النادى الإسماعيلى إلى المحافظ ورئيس مجلس أمناء جامعة سيناء.

وعلى هامش الجولة تم إعلان الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء عن مساهمة الجامعة فى دعم النادى الإسماعيلى بمبلغ مالى وقدره مليون جنيه.

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