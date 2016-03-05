انطلاق حملة حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر "معًا لإعلام هادف"

بدأت فعاليات حملة حزب مستقبل وطن بأمانة البحر الأحمر، "معا لإعلام هادف "، مساء اليوم السبت ، وعقدت الفاعلية الأولى بمدينة سفاجا ، وأعقبها ورشة عمل أخرى بمدينة الغردقة.

وشهدت الندوة الأولى، التى حضرها عماد سيف الدين آمين عام الحزب بالبحر الأحمر، ورأفت النجار آمين ذوى الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، ورشة عمل على فترتين ، الأولى حاضر فيها يوسف أبو الوفا، الأمين المساعد للإعلام ، وتحدث فيها عن دور "السوشيال ميديا" فى الحياة الاجتماعية، والإعلام الهادف ودوره فى بناء الأمم.

وتحدث فى المحاضرة الثانية الدكتور مجدى البرديسى، وتناول بالشرح مهارات التواصل الفعال وكيفية بناء حوار فعال مع الآخرين.

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