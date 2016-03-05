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عبد الحفيظ يكشف عن.. ماذا فعل يول مع لاعبي الأهلي قبل لقاء المقاصة

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عبد الحفيظ يكشف عن.. ماذا فعل يول مع لاعبي الأهلي قبل لقاء المقاصة عبد الحفيظ يكشف عن.. ماذا فعل يول مع لاعبي الأهلي قبل لقاء المقاصة

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن كلمات مارتن يول المدير الفني للاعبي فريقه قبل مواجهة للمقاصة.

وفاز يول 2-1 مع الأهلي في ظهوره الأول بالدوري المصري على مصر للمقاصة.

وقال عبد الحفيظ للصحفيين عقب المباراة: "اجتمع يول بلاعبي الأهلي وحفزهم بشكل كبير وكان له الأثر البالغ في تحقيق الفوز على المقاصة".

وأضاف "يول جمع اللاعبين وقال لهم أحذركم من التقصير أو التهاون في اللقاء، أريد قتالا وإصرارا طوال الـ90 دقيقة".

وتابع "وقال لهم، الجماهير تشاهدكم اليوم بشكل أكبر مما سبق، أريد أن تكونوا في قمة التركيز".

"وشدد يول على صعوبة المنافس لكنه حفّز اللاعبين بأن الفوز سيصنع فارق فني ونفسي كبير مع الفريق".

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